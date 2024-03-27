Расследования

Били шокером: устроившую драку в аптеке безработную осудили в Волгограде

Расследования 27.03.2024 16:04
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27.03.2024 16:04


В Волгограде осудили устроившую потасовку в аптеке «Вита» на улице Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда женщину. Как стало известно V102.RU от собственного источника, 43-летняя безработная волгоградка уверяла, что ее били электрошокером отец и дочь, с которыми у нее возник конфликт. 

— Гражданка Ж. признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, — пояснили в пресс-службе Краснооктябрьского районного суда. — В судебном заседании Ж. вину в совершении административного правонарушения не признала.

Уточняется, что в заседании волгоградка уверяла суд, что она и пальцем не тронула потерпевшую, тем более не хватала ее за волосы. Однако эту ложь быстро вскрыли, просмотрев записи с места происшествия. Дело слушалось в судебном участке № 101 Краснооктябрьского судебного района Волгограда. 

Установлено, что гражданка Ж. при посещении аптеки вступила в словесный конфликт с потерпевшей, схватила ее за волосы, повалила на пол, а затем нанесла последней несколько ударов в живот. Пострадавшая от нападения почувствовала себя плохо и вызвала скорую. 

Короткий ролик потасовки продолжительностью всего 17 секунд, слитый в Сеть, начинается с того, что мужчина прижимает к полу лежащую на спине женщину, которая бьет его ногами, а затем вскакивает и хватает оппонента за горло. На записи при этом слышно истошный крик напуганного ребенка. Как уточнил собственный источник информагентства, зачинщица конфликта утверждала, что ногами она никого не пинала, а просто пыталась встать с пола.   

По сведениям «Высоты 102», поверженная на пол в аптеке героиня видео поплатилась за то, что, пыталась пройти к кассе вне очереди, попутно оскорбляя мужчину и его дочь. Пожилой волгоградец лишь вступился за свою дочь, на которую набросилась несдержанная мадам. Потерпевшая в свою очередь обратилась в полицию. 

Фото, видео: «Плохие новости 18+» / t.me

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