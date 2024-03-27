Расследования

Суд продлил меру пресечения блогеру Алене Агафоновой в Волгограде

Расследования 27.03.2024 16:12
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27.03.2024 16:12


В Волгограде сегодня, 27 марта, областной суд продлил меру пресечения 23-летней жительнице Самары Алене Агафоновой. Как сообщает ИА «Высота 102», блогер останется под стражей до 19 июня 2024 года, сообщает V102.RU.   



— Волгоградский областной суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алены Агафоновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела назначено на 5 апреля 2024 года. 

Судя по кадрам, снятым перед заседанием, блогер освоилась в СИЗО, выглядела веселой и даже кому-то задорно помахала рукой. Первоначально обвиняемая прятала свое лицо от камер и не отвечала на вопросы журналистов. 

Напомним, что следственным отделом по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области установлено, что Алена Агафонова 20 июля 2023 года на Мамаевом кургане "циничными действиями осквернила символ воинской славы – скульптуру «Родина-мать зовет!»", в связи с чем были проведены судебные экспертизы, которые подтвердили, что своими действиями она "осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов". Именно так следователи расценили снятое блогером видео, на котором она "щекочет" монумент, напевает песенки и смеется. 

На минувшей неделе, 21 марта, Волгоградский областной суд сообщил о регистрации уголовного дела в отношении Агафоновой. При этом уточнялось, что обвиняемая заявила ходатайство о рассмотрении материалов в особом порядке. Это значит, что в случае удовлетворения ее просьбы суд рассмотрит дело упрощенном виде без исследования и оценки доказательств, собранных следствием.  

Фото, видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области 

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