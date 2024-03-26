Легендарный тренер наградил юных волгоградских гандболисток





Женская сборная Волгоградской области стала бронзовым призером первенства России по гандболу среди игроков не старше 17 лет. Турнир прошел в Краснодаре, сообщает V102.RU. Женская сборная Волгоградской области стала бронзовым призером первенства России по гандболу среди игроков не старше 17 лет. Турнир прошел в Краснодаре, сообщает V102.RU.

Буквально месяц назад юные динамовки выиграли национальный чемпионат в возрастной категории до 18 лет. Подопечные Анны Сидоричевой триумфально выступили на соревнованиях в Астрахани и передали эстафету своим младшим землячкам под руководством Ольги Рязановой.В южном регионе собрались 12 сильнейших команд со всей страны для выявления победительниц состязаний. Наши гандболистки достаточно уверенно преодолели первую стадию турнира в групповом формате и поочередно обыграли соперниц из Ленинградской области, сверстниц из Татарстана и Башкортостана и оппоненток из Ростовской области. В последней игре в группе подопечные Рязановой уступили оппоненткам из Москвы Однако выигрышные исходы в четырех первых поединках позволили волгоградкам выйти в плей-офф со второй позиции, где сразу же пришлось встретиться с хозяйками соревнований.В полуфинале нашей команде не удалось сломить сопротивление краснодарских гандболисток, хотя первый тайм и остался за гостьями с минимальным преимуществом — 12:11. Увы, но развить успех волгоградскому коллективу не удалось. Во второй половине встречи соперницы добавили в качестве игры и довели дело до итоговой победы — 27:20. Волгоградки отправились биться за третье место с оппонентками из Московской области и преуспели в данном противостоянии, одержав уверенную викторию со счетом 34:25 и завоевав бронзовые медали первенства.Чемпионками стали спортсменки из Москвы, одолевшие в решающем матче краснодарскую команду. Отметим, что в церемонии награждения принял участие легендарный специалист и бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов, под руководством которого наша национальная команда успешно выступала на международных соревнованиях и выиграла олимпийское золото в 2016 году.