Спорт

Легендарный тренер наградил юных волгоградских гандболисток

Спорт 26.03.2024 20:09
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26.03.2024 20:09


Женская сборная Волгоградской области стала бронзовым призером первенства России по гандболу  среди игроков не старше 17 лет. Турнир прошел в Краснодаре, сообщает V102.RU.
Буквально месяц назад юные динамовки выиграли национальный чемпионат в возрастной категории до 18 лет.  Подопечные Анны Сидоричевой триумфально выступили на соревнованиях в Астрахани и передали эстафету своим младшим землячкам под руководством Ольги Рязановой.  
В южном регионе собрались 12 сильнейших команд со всей страны для выявления победительниц  состязаний.  Наши гандболистки достаточно уверенно преодолели первую стадию турнира в групповом формате и поочередно обыграли соперниц из Ленинградской области, сверстниц из Татарстана и Башкортостана и оппоненток из Ростовской области. В последней игре в группе подопечные Рязановой уступили оппоненткам из Москвы  Однако выигрышные исходы в четырех первых поединках позволили волгоградкам выйти в плей-офф со второй позиции, где сразу же пришлось  встретиться с хозяйками соревнований.
В полуфинале нашей команде не удалось сломить сопротивление краснодарских гандболисток, хотя первый тайм и остался за гостьями с минимальным преимуществом —  12:11. Увы, но развить успех волгоградскому коллективу не удалось. Во второй половине встречи соперницы добавили в качестве игры и довели дело до итоговой победы — 27:20.  Волгоградки отправились биться за третье место с оппонентками из Московской области и преуспели в данном противостоянии, одержав уверенную викторию со счетом 34:25 и завоевав бронзовые медали первенства.
Чемпионками стали спортсменки из Москвы, одолевшие в решающем матче краснодарскую команду.  Отметим, что в церемонии награждения принял участие легендарный специалист и бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов, под руководством которого наша национальная команда успешно выступала на международных соревнованиях и выиграла олимпийское золото в 2016 году.
Фото Федерации гандбола РФ

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