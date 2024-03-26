



В Волгоградской области 38-летний житель Еланского района избил и несколько раз ударил топором своего соседа. По данным ГУ МВД России по региону, причиной для чудовищного преступления послужил отказ пострадавшего дать денег. Нападавший был оперативно задержан.

– В состоянии опьянения задержанный накануне пришел к потерпевшему домой и стал требовать деньги. Получив отказ, он нанес мужчине несколько ударов руками и топором, а затем похитил 6 тысяч рублей и скрылся, – сообщили обстоятельства происшествия в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – По данному факту отделом МВД России по Еланскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Сообщается, что пострадавший 48-летний мужчина был доставлен в больницу накануне с рублеными ранами, переломами и травмой головы.

Что касается задержанного, то он уже имел проблемы с законом. Теперь ему грозит наказание сроком до 12 лет.