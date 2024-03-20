Расследования

Самые меткие стрелки из боевого оружия съехались в Волгоград

Расследования 20.03.2024 17:57
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20.03.2024 17:57


В Волгограде сегодня, 20 марта, прошло открытие Всероссийских соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвященных памяти героя России, майора милиции Сергея Арефьева. Состязания, сообщает ИА «Высота 102», будут проходить на базе Волгоградской академии МВД России. 

В церемонии открытия соревнований принимали участие начальник академии генерал-майор полиции Роман Павленков, первый заместитель председателя Волгоградской областной организации Общества «Динамо», полковник внутренней службы Михаил Абрамов. 


В турнире принимают участие лучшие спортсмены России, представляющие команды ведомственных образовательных организаций и территориальных органов МВД России, – в общей сложности 15 учреждений из разных регионов России. Волгоградскую область представляют курсанты академии МВД России, а также сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Соревнования завершатся 22 марта.

Фото: общество «Динамо» / t.me

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