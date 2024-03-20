Происшествия

Совесть замучила? Волгоградец повинился в убийстве, совершенном 20 лет назад

Происшествия 20.03.2024 12:56
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20.03.2024 12:56

В Волгоградской области прокуратура передает в суд уголовное дело об убийстве двух мужчин, совершенном в 2004 году. События в лучших традициях американских боевиков развернулись в самом центре Волгограда, на проспекте Ленина. Здесь у одного из баров завязалась драка. Одна из сторон конфликта решила сделать ход конём и попросила подъехать на место знакомого с огнестрельным оружием.

Как сообщает ИА «Высота 102», прибывший на подмогу мужчина сразу же открыл огонь из карабина «Сайга» по обидчикам товарищей. В результате действий волгоградца на месте скончались 28-летний и 31-летний мужчины, а ещё двое с тяжёлыми огнестрельными ранениями были госпитализированы в больницу.

Личность преступника была оперативно установлена органами следствия, однако долгое время мужчине удавалось уходить от наказания, скрываясь от розыска. Однако спустя 20 лет стрелок сам явился в органы правопорядка с повинной.

Отметим, в настоящее время 45-летний волгоградец помещен под стражу. Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных п.п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений). Мужчине грозит наказание до 20 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

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