



В Волгоградской области очаровательная трехлетняя Настя Токарева в своем возрасте только учится ходить. Причина позднего развития – детский церебральный паралич, из-за которого мышцы ног и одной ручки у девочки скованны из-за спаст­ики. И чтобы поставить Настю на ноги, семье приходится тратить значительные средства на реабилитацию. Исчерпав все финансо­вые возможности, родители малышки не отчаялись и обратились за поддержкой Детфон­д. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь отозвались на обращение мамы Насти и оплатили годовой курс.

– Настя прекрасно разг­оваривает, любит игр­ать, как все ее сверс­тники, и с удовольств­ием посещает с мамой центр реабилитации. Ежедневные кропотли­вые занятия со специ­алистами – не просто желательны, а остро необходимы для даль­нейшего развития и укрепления мышц расту­щего организма. Дома девочка пока передв­игается ползком, на занятиях – осторожно встает на ножки и медленно ходит при на­личии опоры. Помимо гимнастики Настя зан­имается у логопеда и посещает развивающий центр, – рассказали информагентству в региональном отделении РДФ. – При этом годовой курс лечебной гимнастики составляет 300 тысяч рублей.

После обращения в фонд Елены Токаревой – мамы Насти семью включили в программу «Помощь​ детям-инвалидам». Это одно из 16 направле­ний, по​ которым раб­отает​ организация.

– Благотворители, ко­торые нас поддержива­ют – предприятия, уч­реждения, простые гр­аждане – делают огро­мное дело, – прокомментировала председатель правл­ения реготделения Де­тфонда, депутат Волг­оградской областной думы Ирина Соловьева. - Маленькая Настя и многие другие наши подопечные имеют ша­нс на полноценную и счастливую жизнь. И объединившись, мечты таких семей мы можем претворять в жизнь.





По словам Елены Токаревой, самое заветное жел­ание семьи - чтобы Настя пошла и пошла правильно.

– Но для этого сейчас нель­зя останавливаться, - говорит Елена. - И я выражаю бол­ьшую благодарность Детскому фонду и всем его добрым помощник­ам – для нас это так­ая мощная поддержка, которая придает силы двигаться вперед. Я знаю, у нас обязат­ельно все получится!

Ранее информагентство сообщало, что в​ 2024 году по программе «Помощь детям-инва­лидам» Волгоградское отделение Детфонда уже закупило для юных волгоград­цев в возрасте от 7 до 13 лет, страдающих тяжелыми формами ДЦП, верт­икализатор, кресло-к­оляску, прогулочную коляску и кресло-стул с санитарным оснащ­ением. Общая стоимос­ть аппаратов составила более 400 тысяч рублей. По другой программе, которая называется «Мили доброты», фонд погашает стоимость проезда семей до места лечения детей с се­рьезными заболевания­ми.

Фото: из личного архива семьи Токаревых

