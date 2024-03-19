В Волгоградской области очаровательная трехлетняя Настя Токарева в своем возрасте только учится ходить. Причина позднего развития – детский церебральный паралич, из-за которого мышцы ног и одной ручки у девочки скованны из-за спастики. И чтобы поставить Настю на ноги, семье приходится тратить значительные средства на реабилитацию. Исчерпав все финансовые возможности, родители малышки не отчаялись и обратились за поддержкой Детфонд. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь отозвались на обращение мамы Насти и оплатили годовой курс.
– Настя прекрасно разговаривает, любит играть, как все ее сверстники, и с удовольствием посещает с мамой центр реабилитации. Ежедневные кропотливые занятия со специалистами – не просто желательны, а остро необходимы для дальнейшего развития и укрепления мышц растущего организма. Дома девочка пока передвигается ползком, на занятиях – осторожно встает на ножки и медленно ходит при наличии опоры. Помимо гимнастики Настя занимается у логопеда и посещает развивающий центр, – рассказали информагентству в региональном отделении РДФ. – При этом годовой курс лечебной гимнастики составляет 300 тысяч рублей.
После обращения в фонд Елены Токаревой – мамы Насти семью включили в программу «Помощь детям-инвалидам». Это одно из 16 направлений, по которым работает организация.
– Благотворители, которые нас поддерживают – предприятия, учреждения, простые граждане – делают огромное дело, – прокомментировала председатель правления реготделения Детфонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева. - Маленькая Настя и многие другие наши подопечные имеют шанс на полноценную и счастливую жизнь. И объединившись, мечты таких семей мы можем претворять в жизнь.
По словам Елены Токаревой, самое заветное желание семьи - чтобы Настя пошла и пошла правильно.
– Но для этого сейчас нельзя останавливаться, - говорит Елена. - И я выражаю большую благодарность Детскому фонду и всем его добрым помощникам – для нас это такая мощная поддержка, которая придает силы двигаться вперед. Я знаю, у нас обязательно все получится!
Ранее информагентство сообщало, что в 2024 году по программе «Помощь детям-инвалидам» Волгоградское отделение Детфонда уже закупило для юных волгоградцев в возрасте от 7 до 13 лет, страдающих тяжелыми формами ДЦП, вертикализатор, кресло-коляску, прогулочную коляску и кресло-стул с санитарным оснащением. Общая стоимость аппаратов составила более 400 тысяч рублей. По другой программе, которая называется «Мили доброты», фонд погашает стоимость проезда семей до места лечения детей с серьезными заболеваниями.
Фото: из личного архива семьи Токаревых