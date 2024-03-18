Спорт

А ждали победы: «Ротор» сыграл вничью с «Муромом» на Волгоград Арене

Спорт 18.03.2024 21:55
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18.03.2024 21:55


«Ротор» сегодня, 18 марта, на Волгоград Арене  со счетом 1:1 сыграл вничью с «Муромом» в третьем туре Второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU. В неуютную погоду рискнули прийти поболеть за свою команду 6882 зрителя.
Наставник сине-голубых Сергей Попков сделал несколько изменений в стартовом составе по сравнению с победным матчем недельной давности с «Велесом». Место в воротах занял Вадим Аверкиев, заменивший не очень удачно сыгравшего в прошлом туре Никиту Чагрова. Вместо Бексултана Шамши появился Глеб Шильников на правом фланге защиты. Также после травмы восстановился  и вернулся в старт один из лидеров команды Юрий Завезен. Кроме того, была совершена рокировка в атаке. Даниил Арсентьев, еще не забивавший в этом году, присел на скамейку запасных.  Его заменил Рамазан Гаджимурадов.
Уже в самом начале хозяева оказали давление на оборонительные редуты «Мурома». Нападающий Руслан Болов с правого края сильно пробил, но спас гостей голкипер Николай Присяжненко.  Красно-черные вскоре ответили выпадом на чужой половине. Илья Азявин выкатил пас Даниле Янову, и тот осмелился нанести удар с дальней дистанции, но этому выстрелу не хватило немного точности.
После обильных осадков, выпавших в Волгограде за последние несколько дней, газон на арене был далеко не самого лучшего качества, из-за чего традиционно в таких случаяx болельщики наблюдали много борьбы и единоборств на многих участках поля. При этом «Ротор» старался активно действовать первым номером, а их соперники избрали тактику игры на контратаках. На 17-й минуте Дмитрий Прищепа приложил огромные силы на мощный и непредсказуемый удар издалека. Мяч летел по опасной траектории для коллектива из Владимирской области. К счастью для гостей, на помощь снова пришел Присяжненко, в прыжке выполнивший красивейший сейв.
На исходе получаса имели свои моменты и подопечные Евгения Перевертайло. Янов повторно угрожал воротам хозяев, но снова мяч в цель не попал и пролетел рядом со штангой. В концовке тайма сине-голубые выполнили интересный розыгрыш штрафного. Филипп Дворецков отдал пас Прищепе и защитник принял решение снова нанести удар с дальней позиции. На этот раз игроку «Ротора» в створ попасть не удалось. Команды ушли на перерыв, так и не забив друг другу.   
На 61-й минуте «Муром» открыл счет. Начало второй половины осталось за гостями, действовавшими организованно и постепенно перехватившими инициативу. А наградой за старания стал забитый гол. Азявин, оказавшись без должного сопротивления в центре чужой штрафной, нашел пасом Артема Самсонова, который с правого края нанес удар и попал в верхний угол ворот, не оставив шансов Аверкиеву. В этом эпизоде оборона волгоградской команды позволила слишком много оппонентам, чем гости с радостью и воспользовались. А Самсонов, к слову, ранее выступавший за «Ротор», после забитого мяча не сильно праздновал успех, уважительно отнесясь к болельщикам своего бывшего клуба.
Через несколько минут один из самых активных футболистов «Мурома» Янов мог удвоить преимущество. Он пробивал из выгодной позиции, но везение оказалось на стороне хозяев. После удара мяч разминулся со штангой. Вряд ли можно сказать, что после пропущенного гола «Ротор» всеми силами бросился отыгрываться. Еще ближе к центру поля красно-черные грамотно оборонялись и не позволяли сине-голубым устроить навал на свои ворота. Сергею Попкову оставалось вносить изменения в действия на поле несколькими заменами. На 77-й минуте Даниил Арсентьев, появившийся вместо Ивана Пяткина, в падении мог сравнять, но снова не хватило точности в завершении. В концовке встречи Аверкиев пришел на помощь  и совершил важнейшее спасение после удара Янова.  Этот момент взбодрил хозяев и заставил активизироваться на финальный отрезок.  На 89-й минуте после заброса в штрафную еще один свежий футболист «Ротора» Алексей Усанов воспользовался прекрасной возможностью и приложился к мячу, который после удара оказался в сетке, и установил  равенство на табло. Болельщикам, пришедшим поддержать свою команду, конечно же, ничейного исхода было мало. Они стали с удвоенной силой гнать сине-голубых вперед, но, к сожалению, это не помогло хозяевам одержать первую домашнюю победу весной. Итог матча —  1:1.
Таким образом, «Ротор» после трех туров заработал четыре очка и имеет в своем активе по одной победе, ничьей и поражению. В следующем туре 24 марта волгоградцы на выезде сыграют с «Челябинском».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" (архив)

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