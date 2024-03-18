Происшествия

Директора «Альянс-Газ» осудят в Волгограде за ДТП с маршруткой на ул. Елецкой

Происшествия 18.03.2024 16:07
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18.03.2024 16:07


Сотрудники следственного отдела по Тракторозаводскому району СУ СК России завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, случившегося еще в ноябре прошлого года с участием маршрутки №4 в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в следственном управлении по региону, 37-летний директор коммерческой организации обвиняется по ч.1 ст.238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 17 ноября прошлого года 55-летний водитель маршрутного такси, лишенный водительских прав, из-за припадка не справился с управлением и столкнулся с впереди стоящими автомобилями и дорожным знаком. Медицинская помощь понадобилась самому водителю и пострадавшей 8-летней пассажирке.

Как установили следователи СК России, по указанию обвиняемого водитель вышел на рейс без прохождения медицинского осмотра, - уточняет официальный представитель СУ СКР Дарья Буянова. 


Позже один из участников ДТП, в чей кроссовер Exeed TXL врезалась маршрутка, рассказал информагентству,  что не смог получить никаких выплат из-за отсутствия документов у маршрутчика, а сам директор транспортной фирмы ООО «Альянс-Газ» и по совместительству бывший сотрудник полиции Александр Вакуленко ушел в подполье.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

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