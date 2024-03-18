Ростовчанин обманул студентку из Волгоградской области на 200 тыс. рублей





Сотрудники отдела МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области задержали ранее судимого 22-летнего ростовчанина, который подозревается в мошенничестве. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, житель соседнего региона прикинулся инвестором и обманул студентку на 200 тыс. рублей.

Установлено, что подозреваемый в интернете познакомился с 19-летней студенткой из Светлоярского района и вошел к ней в доверие. Ростовчанин рассказал, что работает в крупной инвестиционной компании и убедил потерпевшую вложить крупную сумму в ценные бумаги. Девушка без задней мысли перевела частями в течение десяти дней на указанный счет деньги и стала ждать прибыли. Чтобы больше втереться в доверие, мошенник даже приехал в Волгоград и встретился с ней.

Через некоторое время девушка начала подозревать, что ее обманывают, и перестала переводить деньги. После этого молодой человек исчез, а девушка обратилась в полицию.

- Следователем Отдела МВД России по Светлоярскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, - сообщили в региональном главке МВД. - По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция в случае обнаружения похожих эпизодов просит потерпевших обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по Светлоярскому району по телефону 8 (84477) 6-10-32 или +7 (999) 744-09-45 – сотрудник полиции.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области