Под Волгоградом в лежащую на боку фуру врезалась «Лада», есть пострадавшие

В Волгоградской области несколько человек пострадали в двух ДТП с одной фурой, которая опрокинулась и перегородила дорогу после первого столкновения. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», сотрудники которой выезжали на оба вызова с разницей в час.





Первое крупное ДТП, по данным медиков, произошло в 20 км от Михайловки на трассе Р-22 «Каспий» в 3.45, где произошло столкновение фуры Volvo и пикапа Nissan. На помощь выдвинулись две бригады трассового пункта и скорой помощи. Оба водителя отказались от медицинской помощи.





- Через час в лежащую на боку фуру врезался автомобиль «Лада». Для оказания медпомощи срочно выехала бригада СМП, - рассказали медики.





На месте происшествия 47-летний водитель легковушки и его 41-летняя пассажирка от осмотра и помощи отказались. 53-летней пассажирке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали в Михайловскую ЦРБ.





Фото: ГБУЗ «КССМП»