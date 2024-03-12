В Волгограде разыскивают голубоглазую пенсионерку в черных галошах

В Волгограде разыскивают пропавшую 82-летнюю Качалину Валентину Романовну. По информации поискового отряда Лиза Алерт, женщина еще 12 марта вышла из дома в неизвестном направлении и бесследно исчезла.

Приметы пропавшей пенсионерки – рост 165 см., среднего телосложения, седые волосы и голубые глаза. На женщине были черные утепленные галоши.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Раисы Дмитриевны, просят сообщать в дежурную часть отдела МВД России по Иловлинскому району по телефону 5-13-42 или по телефону 02. Также можно поделиться информацией с волонтерами по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.