Экология

ЕвроХим-ВолгаКалий высадит в Котельниковском районе 13 тысяч саженцев вяза

Экология 12.03.2024 10:05 Реклама
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12.03.2024 10:05 Реклама


Предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий, которое развивает в Котельниковском районе мощности Гремячинского горно-обогатительного комбината, займется высадкой саженцев вяза в Пимено-Чернявском сельском поселении.
На землях этого сельского поселения завершается строительство ГОКа, и в рамках компенсационного озеленения планируется высадка порядка 13 000 саженцев.

Главный специалист отдела охраны окружающей среды ЕвроХим-ВолгаКалия Алексей Востриков и глава Пимено-Чернянского сельского поселения Олег Кувшинов проработали картографический материал, осмотрели земельные участки и определили наиболее подходящие для посадки вязов. Эти деревья для озеленения подбирались совместно с экологами с учетом природных и погодных условий и непростых степных почв.
Вяз обладает мощной стволовой системой и выступает в качестве своеобразного барьера, задерживающего грязь и пыль. Кроме того, вяз является долгожителем, продолжительность его жизни составляет несколько сотен лет, а это значит, что сегодняшний вклад компании ЕвроХим в экологическую обстановку в Котельниковском районе станет долгосрочным.
Площадь компенсационного озеленения составит около 10 га и будет поделена на три участка. К разработке проекта озеленения планируется привлечение специализированной организации.
Высадка деревьев запланирована на осеннее время. ЕвроХим-ВолгаКалий берет на себя обязательство в течение трех лет с момента высадки производить уход и полив зеленых насаждений. Необходимость дополнительного полива и пропашки обусловлена засушливым климатом в регионе. По истечении трех лет результаты озеленения будут переданы администрации Пимено-Чернянского сельского поселения.
Напомним, предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий создано в 2006 году для освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области и строительства нового производственного комплекса по добыче калийных солей, обогатительной фабрики по выпуску хлористого калия, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Одним из ключевых приоритетов компании ЕвроХим является социальная и экологическая ответственность. Сотрудники ГОКа при поддержке предприятия регулярно участвуют в волонтерских программах, а также в мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

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