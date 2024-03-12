Под Волгоградом нашли человеческие останки после февральского пожара

По предварительным данным, погибший – 68-летний мужчина. Со слов местных жителей, в СНТ он обитал, будучи нигде не прописан официально.
Происшествия 12.03.2024 09:48
0
12.03.2024 09:48
В Светлоярском районе Волгоградской области на месте пожара, который произошел в ночь с 23 на 24 февраля, нашли человеческие останки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, страшную находку обнаружили во время разбора завалов на месте сгоревшего металлического вагончика на территории СНТ «Химик» накануне, 11 марта.
По предварительным данным, погибший – 68-летний мужчина. Со слов местных жителей, в СНТ он обитал, будучи нигде не прописан официально.
По предварительным данным, погибший – 68-летний мужчина. Со слов местных жителей, в СНТ он обитал, будучи нигде не прописан официально.
Под Волгоградом в школе прорвало трубы: ученики на дистанте12.03.2024 08:44
Происшествия 12.03.2024 08:44
Момент столкновения реанимобиля с грузовиком в Волгограде попал на видео11.03.2024 18:33
Происшествия 11.03.2024 18:33
Водитель КАМАЗа принял за дикого зверя задавленного на трассе мужчину11.03.2024 12:10
Происшествия 11.03.2024 12:10
В Волгограде задержали скрывшегося после наезда на двух пешеходов водителя11.03.2024 11:25
Происшествия 11.03.2024 11:25
Жители дома в Волгограде потушили загоревшегося бездомного10.03.2024 21:40
Происшествия 10.03.2024 21:40
На юге Волгограда сгорел дом в СНТ «Сластена»10.03.2024 14:44
Происшествия 10.03.2024 14:44
Под Волгоградом нашли пропавшего пенсионера с родинкой на лице10.03.2024 13:28
Происшествия 10.03.2024 13:28
Под Волгоградом за кражу меда задержали местного «Винни Пуха»10.03.2024 11:41
Происшествия 10.03.2024 11:41
Под Волгоградом на лесопилке загорелась сторожка с охранником10.03.2024 11:17
Происшествия 10.03.2024 11:17
В Волгоградской области девятка протаранила эвакуатор10.03.2024 10:05
Происшествия 10.03.2024 10:05
Под Волгоградом контрактник застрелил брата с расстройством личности10.03.2024 08:26
Происшествия 10.03.2024 08:26
В Волгограде иномарка влетела в столб на островке безопасности09.03.2024 20:06
Происшествия 09.03.2024 20:06
Волгоградец по ошибке выпил чистящее средство и умер09.03.2024 19:30
Происшествия 09.03.2024 19:30
После ДТП с перевернувшейся фурой под Волгоградом бесследно исчез водитель09.03.2024 16:57
Происшествия 09.03.2024 16:57
В Волгограде запамятовавший хулиган отметил 8 Марта бегством от полиции09.03.2024 15:54
Происшествия 09.03.2024 15:54