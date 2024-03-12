Происшествия

Под Волгоградом нашли человеческие останки после февральского пожара

Происшествия 12.03.2024 09:48
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12.03.2024 09:48


В Светлоярском районе Волгоградской области на месте пожара, который произошел в ночь с 23 на 24 февраля, нашли человеческие останки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, страшную находку обнаружили во время разбора завалов на месте сгоревшего металлического вагончика на территории СНТ «Химик» накануне, 11 марта.
По предварительным данным, погибший – 68-летний мужчина. Со слов местных жителей, в СНТ он обитал, будучи нигде не прописан официально. 

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