Расследования

Угрожавшему судье Мелконяну в Волгограде просят колонию и штраф

Расследования 11.03.2024 18:23
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11.03.2024 18:23


В Краснооктябрьском районном суде Волгограда продолжается в закрытом режиме рассмотрение уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна, обвиняемого в угрозе убийством судье и расправой сотруднику ФСИН. В сегодняшнем заседании в прениях выступил прокурор, который запросил для фигуранта дела лишение свободы и штраф. 

— Вину в инкриминируемых деяниях фигурант признал частично. Гособвинение в прениях сторон просило суд признать подсудимого виновным в инкриминируемых деяниях и назначить ему наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей, — прокомментировала V102.RU официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Напомним, по сведениям облпрокуратуры, в марте 2022 года Мелконян, находясь в СИЗО № 1, угрожал расправой сотруднику учреждения. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он по телефону высказывал желание разобраться с судьей, рассмотревшей в отношении него уголовное дело. Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей экс-супруге и ее семье. 

Мелконян, осужденный по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, отправился в колонию, а в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне СВО осужденный получил ранение, попал в ростовский госпиталь, откуда в апреле вернулся в Волгоград. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что в Волгограде суд по Мелконяну закрыли после визита «засекреченного» юриста. Процесс обернулся скандалом. Очередное заседание назначено на 14 марта на 11.00. В суде Мелконян выступит в прениях.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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