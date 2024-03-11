ФСБ задержала волгоградца с тоннами левого спирта в гараже

В Волгограде сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 46-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий в гараже волгоградца было обнаружено более 20 тонн жидкости.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, задержание состоялось накануне в Красноармейском районе Волгограда.





– В одном из гаражных обществ при разгрузке канистр с этиловым спиртом из автомобиля «MAN» задержан 46-летний местный житель. В ходе досмотра автомобиля и гаражного бокса, принадлежащего задержанному, обнаружено и изъято 3 017 канистр объемом 10 литров, а также недостоверная сопроводительная документация о характере и получателе груза, – сообщили в главке регионального ФСБ.

Уголовное дело в отношении жителя Волгограда по материалам УФСБ возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области.

– В настоящее время проводится комплекс следственных действий и дополнительных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления, – уточняют в пресс-службе управления ФСБ России.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области