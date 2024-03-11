Расследования

ФСБ задержала волгоградца с тоннами левого спирта в гараже

Расследования 11.03.2024 13:45
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11.03.2024 13:45


В Волгограде сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 46-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий в гараже волгоградца было обнаружено более 20 тонн жидкости. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, задержание состоялось накануне в Красноармейском районе Волгограда. 



В одном из гаражных обществ при разгрузке канистр с этиловым спиртом из автомобиля «MAN» задержан 46-летний местный житель. В ходе досмотра автомобиля и гаражного бокса, принадлежащего задержанному, обнаружено и изъято 3 017 канистр объемом 10 литров, а также недостоверная сопроводительная документация  о характере и получателе груза, – сообщили в главке регионального ФСБ. 

Уголовное дело в отношении жителя Волгограда по материалам УФСБ возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и дополнительных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления, – уточняют в пресс-службе управления ФСБ России. 

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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