Под Волгоградом оставили за решеткой создательницу кредитной пирамиды

До 10 мая продлен срок содержания под стражей Кристины Гвоздевой, которая обвиняется в мошенничестве с деньгами вкладчиков КПК «Развитие» в Волгоградской области, сообщили V102.RU в Волжском городском суде.

33-летнюю Гвоздеву обвиняют в присвоении более 9 миллионов рублей, которые инвестировали в кооператив семеро потерпевших.

По разработанной схеме потенциальные вкладчики оформляли на себя кредит, передавали заемные средства Гвоздевой для вложения в КПК «Развитие», осуществлявшего выдачу займов юридическим и физическим лицам под высокий процент. При этом вкладчикам обещали через 7 месяцев полное погашение кредитных обязательств, а также высокий доход от инвестиций в кооператив.

Вкладчиков Гвоздева привлекала с июня по декабрь 2022 года.

По версии следствия, женщина не собиралась выполнять взятые на себя обязательства, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.

Ранее она была помещена в СИЗО до 10 марта текущего года. Теперь срок содержания под стражей ей продлен еще на два месяца.