Экономика

«Премии всем дали?»: волгоградцев ошеломили зарплатами в 67 тысяч рублей

Экономика 05.03.2024 09:09
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05.03.2024 09:09


Росстат шокировал данными о средних размерах зарплат жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию  федерального ведомства, в декабре прошлого года среднемесячные  номинальные начисленные зарплаты волгоградцев достигли небывалого уровня – 67857  рублей. При том, что этот показатель за 2023 год был гораздо меньше - около 50 тысячи рублей.
В Росстате утверждают, что средняя зарплата волгоградцев росла в прошлом году почти каждый месяц. В июне был зафиксирован очередной рост – более 51 тысячи рублей. В октябре, в частности, ее средний размер составил 49055, а в ноябре – 49431.
Больше всего денег в декабре прошлого года получили жители Краснодарского края – 75436 рублей. Жители Калмыкии самые отстающие по размеру декабрьских зарплат – 56520  рублей.

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