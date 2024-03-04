К 4,5 годам колонии-поселения приговорена в Волгоградской области 39-летняя водитель Toyota RAV4, которую признали виновной в гибели двоих человек в ДТП. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Быковский районный суд сегодня, 4 марта, также удовлетворил два гражданских иска от родственников погибших на сумму 4 миллиона рублей в части компенсации морального вреда.

Водитель иномарки обвинялась по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Свою вину она не признала.

ДТП произошло вечером 15 сентября 2023 года на 677 км трассы «Самара-Энгельс-Волгоград» в Быковском районе.

Следствием и судом установлено, что водитель Toyota RAV4, не убедившись в безопасности маневра, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся по своей полосе во встречном направлении автомобилем «ВАЗ - 21103».

В результате на месте ДТП погибли 18-летний водитель и 35-летний пассажир отечественной легковушки. В больницу были доставлены водитель иномарки и ее 5-летняя и 72-летний пассажиры.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.