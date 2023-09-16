Происшествия

Под Волгоградом водитель Toyota RAV4 протаранила легковушку: двое погибших

Происшествия 16.09.2023 10:14
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16.09.2023 10:14


В Быковском районе Волгоградской области накануне в ДТП погибли два человека. Авария произошла 15 сентября  в 20.30 час. на 677 км автодороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».
-  По предварительной информации, 39-летняя водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21103, за рулем которого находился 18-летний юноша, - пояснили V102.RU в главке.
В результате ДТП водитель и 35-летний пассажир отечественной легковушки от полученных травм скончались на месте. В больницу доставлены водитель, 5-летняя и 72-летний пассажиры иномарки.


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