Волгоградские аграрии готовятся засадить овощами более 22 тыс. гектаров земель





В Волгоградской области овощеводы начали подготовку к посадке ранних овощных культур. По информации администрации региона, к работам готовятся преступить фермеры Среднеахтубинского, Светлоярского, Ленинского, Иловлинского и Дубовского районов.

– По предварительным расчетам, в текущем году общая площадь, занятая под овощными культурами, сохранится на уровне прошлого года – более 22 тысяч гектаров, – сообщили ИА «Высота 102» 29 февраля в обладмине. – Основными в раннем сегменте являются капуста, лук, перец. Обеспеченность семенами для раннего высева уже составляет 100%. Подготовка семян поздних овощей продолжается в плановом порядке.

В 2023 году в Волгоградской области было собрано свыше 1,1 млн тонн овощей. В связи с этим по производству лука, моркови, огурцов регион занял первое место в Российской Федерации.

Планомерно в Волгоградской области увеличивают площади теплиц. За последние 10 лет показатель вырос до 119 га — в 2,5 раза. Валовой сбор теплицах в 2023 году составил более 67 тыс. тонн (для сравнения: в 2018 году – 35,8 тыс. тонн).

– С начала этого года ведущие предприятия закрытого грунта в Волгоградской области уже произвели около 8 тыс. тонн овощной продукции, – уточняют в администрации региона.