Облсуд дал отсрочку ритуальщице, заработавшей на беде волгоградцев





Сегодня, 28 февраля, Волгоградский областной суд проверил в апеляционном порядке законность приговора Краснооктябрьского районного суда по делу 38-летней предпринимательницы Инны Адельшиной, признанной виновной в мошенничестве в крупном размере при изготовлении и установке надгробных памятников, передает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Напомним, суд приговорил Адельшину к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием колонии общего режима. При этом предпринимательнице дали отсрочк до достижения несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста.

Как стало известно сегодня, пострадавшие от махинаций Адельшиной волгоградцы обжаловали приговор и попросили суд исключить отсрочку отбывания наказания. Однако, рассмотрев материалы дела, облсуд постановил не лишать ребенка материнской опеки.

– Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, уголовное дело в отношении предпринимательницы было возбуждено в октябре 2022 года после того, как на нее стали активно жаловаться волгоградцы. Жители города-героя обвинили в обмане Инну Адельшину, которая вела свой бизнес в павильоне у рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Предпринимательница брала с заказчиков предоплату, но свои обязательства не исполняла.