Расследования

Облсуд дал отсрочку ритуальщице, заработавшей на беде волгоградцев

Расследования 28.02.2024 17:56
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28.02.2024 17:56


Сегодня, 28 февраля, Волгоградский областной суд проверил в апеляционном порядке законность приговора Краснооктябрьского районного суда по делу 38-летней предпринимательницы Инны Адельшиной, признанной виновной в мошенничестве в крупном размере при изготовлении и установке надгробных памятников, передает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Напомним, суд приговорил Адельшину к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием колонии общего режима. При этом предпринимательнице дали отсрочк до достижения несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста. 

Как стало известно сегодня, пострадавшие от махинаций Адельшиной волгоградцы обжаловали приговор и попросили суд исключить отсрочку отбывания наказания. Однако, рассмотрев материалы дела, облсуд постановил не лишать ребенка материнской опеки. 

–  Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, уголовное дело в отношении предпринимательницы было возбуждено в октябре 2022 года после того, как на нее стали активно жаловаться волгоградцы. Жители города-героя обвинили в обмане Инну Адельшину, которая вела свой бизнес в павильоне у рынка «Северный» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Предпринимательница брала с заказчиков предоплату, но свои обязательства не исполняла.  

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