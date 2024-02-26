Определился соперник «Динамо-Синары» в полуфинале Кубка России

Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com
Спорт 26.02.2024 15:22
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26.02.2024 15:22
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com
Стал известен соперник «Динамо-Синары» в полуфинале Кубка России по итогам проведенной накануне жеребьевки. Волгоградский клуб встретится с московским ЦСКА. Решающие матчи турнира пройдут 6 и 7 апреля в Ростове-на-Дону, сообщает V102.RU.
Напомним, бело-голубые ранее успешно преодолели две стадии. В 1/8 финала подопечные Олега Кулешова в серии пенальти обыграли «Ставрополье» на выезде, а в следующем раунде по общей разнице заброшенных и пропущенных в двух матчах прошли «Астраханочку» — победа со счетом 31:24 дома и поражение — 27:30 в гостях.
Армейский клуб по регламенту кубкового соревнования стартовал с четвертьфинала. В первой игре подопечные известной в прошлом волгоградской гандболистки Ольги Акопян в Новороссийске уступили местной «Черноморочке» — 26:28. Но в родных стенах столичная команда добыла путевку в «Финал четырех», обыграв соперниц со счетом 37:32. Отметим, что ЦСКА, традиционно считающийся одним из фаворитов на победу в российских турнирах, в нынешнем сезоне в двух встречах оказался сильнее «Динамо-Синары» в чемпионате.В другом полуфинале «Ростов-Дон» сыграет с тольяттинской «Ладой».
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com
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