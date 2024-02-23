Расследования

Скотовода осудили за огненную месть работодателю в Волгоградской области

Расследования 23.02.2024 08:12
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23.02.2024 08:12


Быковский районный суд в Волгоградской области вынес приговор 29-летнему мужчине, который из мести поджёг 140 рулонов сена в домовладении бывшего работодателя.

Как сообщили V102.RU в районном суде, подсудимого признали виновным в совершении покушения на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, путем поджога. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.

Установлено, что преступление было совершено 19 ноября 2023 года около 19:30 в поселке Катричев Быковского района. Мотивом стала месть из-за невыплаченной зарплаты. Скотовод затаил злобу на бывшего работодателя. Через открытые ворота он зашел в заднюю часть двора домовладения и при помощи зажигалки поджёг стог сена возле сарая и деревянного забора. 

В результате загорелись 140 рулонов сена, сарай и забор. Однако все сжечь у него не получилось, так как огонь потушили прибывшие на пожар сотрудники МЧС. Ранее сообщалось, что ущерб составил свыше 200 тысяч рублей. 

При вынесении приговора суд учел, что подсудимый признал вину, раскаялся и активно помогал раскрытию и расследованию преступления, а также явку с повинной. 

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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