Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Федеральные новости
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Расследования

Под Волгоградом силовики нагрянули в дома склонных к нехорошему жителей

Расследования 10.03.2026 17:23
0
10.03.2026 17:23



Силовики в рабочем поселке Иловля Волгоградской области провели рейд по местам компактного проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний. Об этом сообщило 10 марта ГУ МВД России по региону, опубликовав видео, на котором видно, что полицейские проверяли цыганские семьи.

Участие в рейде приняли также бойцы спецподразделения Росгвардии, которые оказывали силовую поддержку стражам порядка.


- В подразделения полиции доставлены 8 человек для проведения проверки на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона, - сообщили в Главке итоги рейда.

Напомним, что в 2024 году в Иловле произошло несколько конфликтов с участием цыган, которые бросались с кулаками на полицейских при задержании. Это привело к возбуждению уголовных дел с вынесением приговоров представителям этого вольного народа.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.03.2026 17:23
Расследования 10.03.2026 17:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2026 11:40
Расследования 10.03.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.03.2026 11:24
Расследования 10.03.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2026 20:40
Расследования 09.03.2026 20:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2026 19:35
Расследования 09.03.2026 19:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2026 16:00
Расследования 09.03.2026 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.03.2026 16:20
Расследования 08.03.2026 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2026 15:02
Расследования 07.03.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2026 14:53
Расследования 06.03.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2026 13:50
Расследования 06.03.2026 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2026 11:45
Расследования 06.03.2026 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2026 10:51
Расследования 06.03.2026 10:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2026 17:37
Расследования 05.03.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2026 16:15
Расследования 05.03.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2026 10:26
Расследования 05.03.2026 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:29
Суд обратил имущество судьи Фомина стоимостью 166 млн в доход государстваСмотреть фотографии
15:02
Волгоградке удалили огромную опухоль, сместившую печеньСмотреть фотографии
14:52
Клуб под Волгоградом, где отравили кислотой лошадей, заподозрили в сокрытии эпидемииСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом силовики нагрянули в дома склонных к нехорошему жителейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Профессия – Человек: волгоградцы рассказали, почему выбрали помогающие специальностиСмотреть фотографии
13:20
Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платнойСмотреть фотографии
13:17
На юге Волгограда за 350 млн рублей продают ТЦ «Гурман»Смотреть фотографии
12:34
Сотрудник «Красного октября» победил в конкурсе среди уполномоченных по охране трудаСмотреть фотографии
12:23
Мать Героя России о памятнике участникам СВО в Волгограде: «Я увидела своего сына»Смотреть фотографии
12:19
В Волгограде открылась крупнейшая выставка цифрового искусстваСмотреть фотографии
12:19
ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в ТелеграмСмотреть фотографии
11:45
Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего домаСмотреть фотографии
10:34
Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Денежную прибавку за возраст и инвалидность стали получать волгоградцыСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человекаСмотреть фотографии
08:40
В Волгограде ищут поджигателя двух иномарок у ЖК на пр. ЖуковаСмотреть фотографии
08:28
Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 мартаСмотреть фотографии
08:24
Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под судСмотреть фотографии
07:53
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:43
Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава КоротковаСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за ЧебурашкуСмотреть фотографии
07:12
Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под КраснодаромСмотреть фотографии
06:50
Под Волгоградом полицейские спасли попавшего в снежную ловушку водителяСмотреть фотографии
06:35
Сирены вновь включат в Волгограде 12 мартаСмотреть фотографии
06:22
В центре Волгограда закрылся ресторан быстрого питанияСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде предотвратили реализацию опасного молокаСмотреть фотографии
05:46
Волгоградцы, несмотря на рост цен, стали чаще закупаться продуктамиСмотреть фотографии
05:21
В обкомтруде назвали волгоградцам условия получения выходных для диспансеризацииСмотреть фотографии
05:07
Волгоградцам напомнили о следующих длинных выходныхСмотреть фотографии
04:28
Минобороны: над территорией страны уничтожили 17 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
 