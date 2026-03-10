



Силовики в рабочем поселке Иловля Волгоградской области провели рейд по местам компактного проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний. Об этом сообщило 10 марта ГУ МВД России по региону, опубликовав видео, на котором видно, что полицейские проверяли цыганские семьи.

Участие в рейде приняли также бойцы спецподразделения Росгвардии, которые оказывали силовую поддержку стражам порядка.





- В подразделения полиции доставлены 8 человек для проведения проверки на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона, - сообщили в Главке итоги рейда.

Напомним, что в 2024 году в Иловле произошло несколько конфликтов с участием цыган, которые бросались с кулаками на полицейских при задержании. Это привело к возбуждению уголовных дел с вынесением приговоров представителям этого вольного народа.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





