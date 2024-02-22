В Волгограде загорелся лакокрасочный цех на площади в 450 кв. м

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 22 февраля, загорелся лакокрасочный цех. Как сообщает V102.RU, на месте работают 20 единиц техники и 63 спасателя.





— В 13.52 поступил сигнал о горении кровли бетонного здания цеха по производству ЛКП размером 50 на 100 метров. Предварительная площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. На месте работают расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Уточняется, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 20 единиц спецтехники и 63 человека, в том числе от МЧС России 18 единиц техники и 58 спасателей.





Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области