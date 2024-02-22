Происшествия

Волгоградская пенсионерка перевела мошенникам фантастическую сумму в 12,5 млн рублей

Происшествия 22.02.2024 14:19
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22.02.2024 14:19


В Волгограде 66-летняя местная жительница попалась на крючок мошенников, поверив звонку якобы банковского работника. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщине сообщили, что в системе банка зафиксирована попытка неизвестных лиц оформить на нее крупный кредит, поэтому надо срочно спасать сбережения. В итоге волгоградка перевела мошенникам 12,5 миллиона рублей на некий безопасный счет, который ей указали.

После того, как пенсионерка выполнила все наставления лжесотрудника банка и перевела деньги, больше с ней на связь никто не выходил. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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