Под Волгоградом в массовом ДТП с фурой погиб водитель легковушки





В Городищенском районе Волгоградской области произошло массовое ДТП с участием двух легковушек и КАМАЗа. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в результате аварии один из водителей происшествия скончался на месте.





По предварительной информации, в 22:30 на 922 километре трассы Р-22 «Каспий» 47-летний водитель Fiat Ducato столкнулся со стоящим на краю проезжей части КАМАЗом, после чего легковушку отбросило на проезжавший микроавтобус марки Volkswagen.





В ГБУЗ «КССМП» также уточнили, что также пострадали водитель КАМАЗа и грузового микроавтобуса.

- На вызов о крупном ДТП в 40 км от Волгограда в Иловлинском районе срочно выехали две бригады - трассового медпункта и Городищенкой скорой помощи, - пояснили в медучреждении. - В результате столкновения автомобилей КАМАЗ и грузового микроавтобуса пострадали два водителя 45 и 39 лет.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.