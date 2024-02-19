Спорт

«Ротор» подписал пятого новичка Руслана Болова

Спорт 19.02.2024 17:20
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19.02.2024 17:20


29-летний футболист Руслан Болов, выступающий на позиции нападающего, сегодня, 19 февраля, официально стал игроком «Ротора», за который он будет выступать под номером 88, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Болов является уроженцем Нальчика. Профессиональная карьера спортсмена стартовала в 2011 году в местном «Спартаке». Далее форвард перешел в «Краснодар-2». Также футболист играл за астраханский «Волгарь», воронежский «Факел» и подмосковные «Химки».  В составе курского «Авангарда» дошел до финала Кубка России в 2018 году. Решающий матч  за трофей тогда состоялся на Волгоград Арене. Болов вышел в старте, но был заменен на 77-й минуте, а его команда проиграла «Тосно» из Ленинградской области со счетом 1:2. К слову, «Авангард» в то время возглавлял бывший тренер «Ротора» Хасанби Биджиев.
Кроме того, в карьере нападающего значился белорусский «Гомель», за который Руслан  в сезоне 19-20 провел 31 встречу и забил 10 голов. Следующим клубом новичка сине-голубых стал узбекский «Навбахор». За 21 поединок было забито три гола. Самый яркий период в карьере Болова пришелся на казахстанский «Окжептес», где он успел поработать с нынешним наставником «Ротора» Сергеем Попковым. В Первой и  Премьер лигах и в Кубке Казахстана за 61 матч набрал 52 очка по системе «гол+пас». В 2022 году футболист был признан лучшим бомбардиром, лучшим нападающим и лучшим игроком Первой лиги Казахстана. Несколько лет назад вызывался в юношеские сборные России.
Руслан Болов стал пятым новичком «Ротора» в нынешнее межсезонье после вратаря Никиты Чагрова, защитника Бексултана Шамши и нападающих Евгения Мухина и Дмитрия Лаврищева. Отметим, что Болов уже успел забить за свой новый коллектив в статусе футболиста на просмотре 16 февраля в поединке с «Калугой». Та встреча завершилась вничью со счетом 2:1 в пользу подопечных Попкова.

Фото СК "Ротор" VK.com

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