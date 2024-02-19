Происшествия

Валили кресты и ломали надгробия: под Волгоградом трое школьников устроили погром на кладбище

Происшествия 19.02.2024 12:39
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19.02.2024 12:39


В Среднехтубинском районе Волгоградской области жительница хутора Закутский обнаружила, что на местном кладбище неизвестные повредили 40 надгробий. По горячим следам полицейскими были установлены личности погромщиков – ими оказались 10-летние дети. 

Как стало известно ИА «Высота 102», заявление о погроме на кладбище поступило в полицию накануне, 18 февраля.

Жительница Среднеахтубинского района сообщила, что в период с 19 января неизвестные повредили более 40 надгробий на кладбище, расположенном недалеко от хутора Закутский. В кратчайшие сроки полицейские установили, что данное деяние совершили трое детей в возрасте 10 лет, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. 


Судя по кадрам, сделанным на кладбище, школьники систематически на протяжении месяца валили кресты и ломали надгробные плиты. 

Уточняется, что в настоящее время с детьми и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. 

– Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, а также постановке детей на профилактический учет, – сообщают в главке полиции. 

Отметим, что, вероятнее всего, родителям школьников придется в будущем возмещать еще и причиненный материальный вред. Родственники усопших, на чьих могилах их дети устроили погром, вправе обратиться в суд. 

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