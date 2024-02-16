Массовое ДТП с участием грузовых машин произошло в Советском районе Волгограда. Пострадал один человек, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла накануне вечером напротив дома №53 на проспекте Университетском.

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ», а затем наехал на стоящий грузовой автомобиль «МАЗ».

После этого водитель «ГАЗели» скрылся с места. Ведется розыск водителя.

В результате с места происшествия в больницу был госпитализирован 48-летний пассажир «ГАЗели».

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области