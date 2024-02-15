Труп мужчины с ножом в затылке обнаружили под Волгоградом





В городе Дубовка Волгоградской области 14 февраля местная жительница жесткого расправилась с 54-летним мужчиной. По информации собственных источников ИА «Высота 102», 50-летняя женщина нанесла своей жертве единственный удар ножом в голову. Ранение оказалось смертельным.

Трагедия, по данным информагентства, разыгралась в переулке Карьерном на территории частного домовладения, в котором и проживает подозреваемая в убийстве.

– Установлено, что днем 14 февраля между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого хозяйка дома схватила нож и ударила им своего оппонента в область затылка, – пояснил «Высоте 102» источник в экстренных службах. – Ранение оказалось смертельным. Мужчина скончался на месте происшествия.

В каких отношениях состояли до жестокого преступления подозреваемая и погибший, не уточняется.