«Сырых» чиновников возьмут под опеку в Саратовской области

Федеральные новости 14.02.2024 17:07
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14.02.2024 17:07
В Саратовской области хотят ввести институт наставничества для молодых госслужащих. Если такой законопроект одобрят, то для новобранцев в чиновничьих рядах обязательным станет участие в тематических семинарах, прохождение дополнительной подготовки и переподготовки, сообщает ИА «СарИнформ».
Также это коснется и муниципальных служащих. В случае принятия закона, они должны будут проверять свои навыки и знания в различных испытаниях. Однако, пока не совсем понятно, как будет реализовываться данная работа – конкретные нормы и планы только предстоит утвердить депутатам.
Задался вопросом финансирования такого законопроекта и депутат Владимир Есипов, намекая, что в областном бюджете «денежек нет». Успокоить служащего решила соавтор идеи Татьяна Ерохина. Заместитель председателя саратовской думы пояснила, что профподготовка не будет носить «оплачиваемый характер». Работу на себя возьмет Ассоциация муниципальных образований, которая финансируется из бюджетов районов.
Фото: sarinform.ru
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