Происшествия

В Волжском росгвардейцы взяли «тепленькими» двух вымогателей

Происшествия 13.02.2024 12:38
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13.02.2024 12:38




В Волжском полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, двое мужчин под угрозой пистолета требовали от 32-летнего индивидуального предпринимателя 200 тысяч. Не получив деньги, они избили его, забрали телефон и назначили ежемесячную дань в размере 10 тысяч рублей.
Полицейские сначала установили личности вымогателей. Ими оказались 27-и и 30-летний мужчины, один из которых ранее судим за грабеж. Затем мужчины были задержаны в своих квартирах  – операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска у одного из них был изъят травматический пистолет.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ, и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские проверяют, не причастны ли задержанные к другим противоправным действиям.
 

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