В Волжском росгвардейцы взяли «тепленькими» двух вымогателей

В Волжском полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, двое мужчин под угрозой пистолета требовали от 32-летнего индивидуального предпринимателя 200 тысяч. Не получив деньги, они избили его, забрали телефон и назначили ежемесячную дань в размере 10 тысяч рублей.Полицейские сначала установили личности вымогателей. Ими оказались 27-и и 30-летний мужчины, один из которых ранее судим за грабеж. Затем мужчины были задержаны в своих квартирах – операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска у одного из них был изъят травматический пистолет.