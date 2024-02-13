В Волжском росгвардейцы взяли «тепленькими» двух вымогателей

Полицейские сначала установили личности вымогателей. Ими оказались 27-и и 30-летний мужчины, один из которых ранее судим за грабеж. Затем мужчины были задержаны в своих квартирах – операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска у одного из них был изъят травматический пистолет.
Происшествия 13.02.2024 12:38
0
13.02.2024 12:38
В Волжском полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, двое мужчин под угрозой пистолета требовали от 32-летнего индивидуального предпринимателя 200 тысяч. Не получив деньги, они избили его, забрали телефон и назначили ежемесячную дань в размере 10 тысяч рублей.
Полицейские сначала установили личности вымогателей. Ими оказались 27-и и 30-летний мужчины, один из которых ранее судим за грабеж. Затем мужчины были задержаны в своих квартирах – операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска у одного из них был изъят травматический пистолет.
Полицейские сначала установили личности вымогателей. Ими оказались 27-и и 30-летний мужчины, один из которых ранее судим за грабеж. Затем мужчины были задержаны в своих квартирах – операция проводилась при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска у одного из них был изъят травматический пистолет.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ, и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские проверяют, не причастны ли задержанные к другим противоправным действиям.
В кабинете врача поликлиники Котово умер 57-летний пациент13.02.2024 09:12
Происшествия 13.02.2024 09:12
Таможенники изъяли 20 тонн импортного мыла в Волгоградской области13.02.2024 08:33
Происшествия 13.02.2024 08:33
Под Волгоградом пьяный мужчина натравил на полицейских ротвейлера12.02.2024 18:09
Происшествия 12.02.2024 18:09
В Котово наезд машины на 67-летнюю доктора попал на видео12.02.2024 15:20
Происшествия 12.02.2024 15:20
Упавший с вагона составитель поездов умер в Волгограде12.02.2024 13:01
Происшествия 12.02.2024 13:01
В Волгоградской области в полынье утонул житель Котельниково12.02.2024 10:34
Происшествия 12.02.2024 10:34
В Волгограде сотрудники МЧС вынесли из сугробов двух обмороженных женщин11.02.2024 21:19
Происшествия 11.02.2024 21:19
В обладмине прокомментировали ситуацию по ЧС в Котельниково11.02.2024 14:35
Происшествия 11.02.2024 14:35
Ледяной дождь оборвал провода в трех районах Волгоградской области11.02.2024 13:14
Происшествия 11.02.2024 13:14
«Ольга» погуляла: в Котельниково ввели режим ЧС из-за разгула стихии11.02.2024 12:46
Происшествия 11.02.2024 12:46
Под Волгоградом легковушка превратилась в блин в ДТП с фурой, водитель погиб11.02.2024 10:48
Происшествия 11.02.2024 10:48
Три человека из BMW и грузовой «ГАЗели» пострадали в ДТП в Волгограде11.02.2024 10:08
Происшествия 11.02.2024 10:08
Тяга к биткоинам разорила начинающего инвестора в Волгоградской области11.02.2024 09:29
Происшествия 11.02.2024 09:29
Шиномонтажка сгорела на трассе в Волгоградской области11.02.2024 08:53
Происшествия 11.02.2024 08:53
В Волжском автомобиль снес столб: двое в больнице10.02.2024 16:39
Происшествия 10.02.2024 16:39