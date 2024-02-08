«Ротор» заработал 4,2 млн в борьбе за Кубок России

Спорт 08.02.2024 21:32
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08.02.2024 21:32
Волгоградский «Ротор» за участие в Кубке России сезона 2023-2024 годов заработал 4 200 000 рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.
Напомним, сине-голубые прошли три стадии турнира. Подопечные Сергея Попкова в 1/128 финала на выезде обыграли «Астрахань» со счетом 1:0. Далее волгоградцы дома уверенно разобрались с другим клубом из Второй Лиги группы «Б» махачкалинским «Легионом» — 3:0. В 1/32 «Ротору» противостояла «Алания», которая шла на тот момент в лидерах Первой лиги. На Волгоград Арене хозяева в упорном матче победили — 1:0.
А вот в следующем раунде «Ротор» проиграл в гостях «Динамо» из Владивостока — 0:1. За достигнутый результат и реализацию коммерческих и медийных обязательств клуб получил солидные призовые выплаты в размере 4 200 000 рублей. Столько же заработали «Уфа» и пермский «Амкар», также дошедшие до 1/16 финала Кубка страны.
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