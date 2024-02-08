Цены на огурцы в Волгоградской области подскочили за неделю на 10%





Свежие огурцы стали самым подорожавшим продуктом за прошедшую неделю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, за неделю цены на эти овощи выросли сразу на 10,48% и достигли 223,22 рубля за килограмм. Ранее овощеводы объяснились по поводу подорожавших огурцов. Рост цен на помидоры оказался не таким заметным – 1,16% (202,75 рубля за кг). Заметно подорожала и капуста – на 6,52% (до 34,97 рубля).

А вот цены на яйца и кур продолжили снижаться. Так, десяток яиц стоит теперь в среднем 117,38 рубля, что меньше на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Куры подешевели еще на 3% - до 186,82 рубля за кг.

Несмотря на опасения роста цен на бананы из-за запрета поставок из Эквадора пока цены на экзотические фрукты в регионе не поползли вверх, наоборот, даже снизились почти на 2% - до 134,4 рубля.

