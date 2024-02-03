«На старте всегда дорого»: фермеры объяснили взлет цен на свежие огурцы

В конце января в Волгоградской области резко подорожали огурцы. Пока горожане фиксировали все новые рекорды, фермеры заявляли о сезонном дефиците. Изменится ли ситуация на рынке в ближайшее время, узнавали корреспонденты ИА «Высота 102».

За несколько недель традиционные овощи для свежего салата стали ли едва ли не деликатесом – по стоимости огурцы догнали экзотические ананасы, клубнику или малину. В соцсетях волгоградцы делились фотографиями с будоражащими ценниками – где-то за килограмм свежих «витаминов» просили более 400 рублей, а где –то – и все 700 рублей.

- Рост цен связан с дефицитом огурцов, - объясняет глава крестьянско-фермерского хозяйства Павел Ермолаев. – Дело в том, что в теплицах – межсезонье. У кого-то огурцы ещё в рассаде, у кого-то только-только начинают расти. Такая ситуация повторяется из года в год. В 2023-м в этот период килограмм огурцов стоил в районе 350-400 рублей, сейчас - около 450-500 рублей. Цена растет из-за сильного удорожания всех составляющих – от семенного материала до удобрений. Не сбрасывайте со счетов повышение тарифов на электроэнергию и нехватку рабочих рук, из-за которой мы поднимаем зарплаты рабочим.

Выбор привозных овощей не сильно скажется на итоговой сумме в чеке. По словам Павла Ермолаева, турецкие или азербайджанские огурцы держатся в цене из-за высокого курса валют и стоимости растаможивания.





- Все это тоже дорого, поэтому привозные овощи не будут намного дешевле наших, отечественных, - рассуждает фермер. – Но все же вскоре ситуация на рынке должна выровняться. Полноценно сезон огурцов начинается ближе к марту – соответственно, к весне цены на овощи будут снижаться. Однако к привычным отметкам они вряд ли вернутся, так как затраты производителей выросли в разы.

На сельхозпредприятии «Заря» дают более оптимистичные прогнозы. В компании уверяют, что вторую неделю дозревшие в теплицах огурцы уверенно теряют в цене.

- С конца октября по конец января огурцы выращивают предприятия, у которых есть система досвечивания – то есть в теплицах светит искусственное солнце. А пчелоопыляемые огурцы в качестве «осветительного прибора» используют солнце. В Волгоградской области его больше, а в Саратовской – меньше, поэтому кто-то выходит на рынок раньше, а кто-то позже. Из-за этого временного дефицита стартовая цена действительно высока, - прокомментировал представитель сельхозпредприятия «Заря». – Мы начали торговлю свежими овощами в 20-х числах января. По сравнению с первой неделей продаж нынешняя цена стала намного ниже. И в ближайшее время она будет снижаться.

Год назад цены на огурцы достигли своего пика. По данным Росстата, в начале 2023-го они всего за несколько недель подорожали на 58% и заняли лидерскую позицию среди резко подскочивших в цене товаров и услуг.

Накануне новогодних праздников стоимость свежего продукта вновь поползла вверх. В начале декабря Волгоградстат сообщал, что всего за неделю огурцы прибавили в цене 8,81%.

Автор Виктория Чумакова