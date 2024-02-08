«Ротор» на сборах в Турции переиграл «Бунедкор» из Узбекистана





Волгоградский «Ротор» в очередном товарищеском матче на сборах в Турции одержал победу над узбекским «Бунедкором» со счетом 2:1, сообщает V102.RU.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев









В первом тайме сине-голубые создали мало опасных моментов и подходов к чужим воротам. Одна из таких ситуаций возникла на 40-й минуте, когда Рамазан Гаджимурадов с левого фланга прострелил на Данила Пелиха. Защитник нанес сильный удар, находясь при этом в атакующей позиции, но мяч после хлесткого выстрела прилетел в руки вратарю. Футболисты «Бунедкора» также искали возможности открыть счет, однако в итоге до перерыва это никому не удалось сделать.На 53-й минуте Даниил Камлашев заменил Гаджимурадова. Почти сразу вышедший на поле полузащитник отличился, замкнув головой навес и переиграв голкипера в верховой борьбе за игровой снаряд. Немного выдохнув после забитого гола, наставник волгоградцев Сергей Попков сделал несколько перестановок в составе, но это не спасло команду от пропущенного гола. Но все-таки «Ротор» смог вырвать победу в концовке встречи.На 80-й минуте сине-голубые отобрали на своей половине мяч и завладевший им Ризван Ахмедханов оперативно вырезал передачу на Евгения Мухина. Нападающий хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем и забил столь важный гол для своей команды. Матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу волгоградского коллектива - это уже вторая победа на сборах в Турции. Следующий матч у «Ротора» запланирован на 11 февраля. Соперником станет московская «Родина-2».