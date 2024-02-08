Спорт

«Ротор» на сборах в Турции переиграл «Бунедкор» из Узбекистана

Спорт 08.02.2024 08:02
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08.02.2024 08:02


Волгоградский «Ротор» в очередном товарищеском матче на сборах в Турции одержал победу над узбекским «Бунедкором» со счетом 2:1, сообщает V102.RU.
 
В первом тайме сине-голубые создали мало опасных моментов и подходов к чужим воротам. Одна из таких ситуаций возникла на 40-й минуте, когда  Рамазан Гаджимурадов с левого фланга прострелил на Данила Пелиха. Защитник нанес сильный удар, находясь при этом в атакующей позиции, но мяч после хлесткого выстрела прилетел в руки вратарю. Футболисты «Бунедкора» также искали возможности открыть счет, однако в итоге до перерыва это никому не удалось сделать.
 
На 53-й минуте Даниил Камлашев заменил Гаджимурадова. Почти сразу вышедший на поле полузащитник  отличился, замкнув головой навес и переиграв голкипера  в верховой борьбе за игровой снаряд. Немного выдохнув после забитого гола, наставник волгоградцев Сергей Попков сделал несколько перестановок в составе, но это не спасло команду от пропущенного гола.  Но все-таки «Ротор» смог вырвать победу в концовке встречи.
 
На 80-й минуте сине-голубые отобрали  на своей половине мяч и завладевший им Ризван Ахмедханов оперативно вырезал передачу на Евгения Мухина. Нападающий хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем и забил столь важный гол для своей команды.  Матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу волгоградского коллектива - это уже вторая победа на сборах в Турции. Следующий матч у «Ротора» запланирован на 11 февраля. Соперником станет московская «Родина-2».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев


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