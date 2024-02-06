В Котово мачеха ответит перед судом за избиение девочки-инвалида

Расследования 06.02.2024 09:44
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06.02.2024 09:44
Прокуратура Котовского района Волгоградской области утвердила заключение по уголовному делу в отношении 29-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», она обвиняется в истязании несовершеннолетней и угрозе убийством.
По версии следствия, мачеха 6-летней девочки-инвалида с ноября 2022 года по октябрь 2023 систематически оскорбляла и избивала ребенка за якобы провинности и капризы. Помимо этого, в октябре 2023 года горе-родительница, взяв в руки нож, угрожала своей падчерице вырезать язык ребенку.
В ситуацию пришлось вмешаться соседям, которые сообщили о выходках женщины. Но вину мачеха признала лишь частично.
- Уголовное дело направлено прокуратурой в Котовский районный суд. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
К слову, отец, не вмешивавшийся в зверское «воспитание» дочки, также ограничен судом в родительских правах.
Сейчас девочка проживает с бабушкой, которая оформляет над ней опеку.
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