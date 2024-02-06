Расследования

В Котово мачеха ответит перед судом за избиение девочки-инвалида

Расследования 06.02.2024 09:44
0
06.02.2024 09:44



Прокуратура Котовского района Волгоградской области утвердила заключение по уголовному делу в отношении 29-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», она  обвиняется в истязании несовершеннолетней и угрозе убийством.  

По версии следствия, мачеха 6-летней девочки-инвалида с ноября 2022 года по октябрь 2023 систематически оскорбляла и избивала ребенка за якобы провинности и капризы.  Помимо этого, в октябре 2023 года горе-родительница, взяв в руки нож, угрожала своей падчерице вырезать язык ребенку. 

В ситуацию пришлось вмешаться соседям, которые сообщили о выходках женщины. Но вину мачеха признала лишь частично. 

- Уголовное дело направлено прокуратурой  в Котовский районный суд.  Женщине грозит до 7 лет лишения свободы, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 

К слову, отец, не вмешивавшийся в зверское «воспитание» дочки,  также ограничен судом в родительских правах.

Сейчас девочка проживает с бабушкой, которая оформляет над ней опеку.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.02.2024 12:26
Расследования 06.02.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2024 16:29
Расследования 05.02.2024 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2024 13:10
Расследования 05.02.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2024 13:05
Расследования 05.02.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2024 12:10
Расследования 05.02.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.02.2024 11:29
Расследования 05.02.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.02.2024 14:00
Расследования 04.02.2024 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2024 16:24
Расследования 03.02.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2024 20:11
Расследования 01.02.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2024 19:11
Расследования 01.02.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2024 16:05
Расследования 01.02.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2024 10:17
Расследования 01.02.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2024 17:09
Расследования 31.01.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2024 10:54
Расследования 31.01.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2024 20:02
Расследования 30.01.2024 20:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
Вступившая в ОПГ 20-летняя волгоградка наберется ума в колонииСмотреть фотографии
11:31
Волгоградцам рассказали, на каких мостах начнется ремонт в 2024 годуСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде нашли тело пропавшего 5 января пенсионераСмотреть фотографии
10:29
Путин наградил главу города, ученого и четырех фермеров из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
На трассе Волгоград-Москва водитель избежал смерти в смятом под КАМАЗом ChevroletСмотреть фотографии
09:56
УФСБ обратилось к волгоградцам с новым предостережениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
В Котово мачеха ответит перед судом за избиение девочки-инвалидаСмотреть фотографии
09:30
Пробки в 9 баллов сковали Волгоград после ливня и снегопадаСмотреть фотографии
09:19
ЧП в Сочи изменило маршрут следовавших через Волгоград поездовСмотреть фотографии
08:45
Под Волгоградом суд обязал провести водопровод в 9 селахСмотреть фотографии
08:37
Волгоград за несколько часов оказался во власти трех стихийСмотреть фотографии
07:42
Содержание волгоградских чиновников и депутатов увеличили до 1,5 млрдСмотреть фотографии
06:39
В России может повториться «яичный сценарий». На этот раз с бананамиСмотреть фотографии
22:09
В Волгограде на Заканальной построят стеклянный вокзалСмотреть фотографии
21:25
«Динамо-Синара» в Волгограде уверенно обыграло клуб из АдыгеиСмотреть фотографии
20:28
В поселке Волгоградской области уничтожили фрагмент беспилотникаСмотреть фотографии
20:18
ИКВО увеличило количество членов УИК для обхода избирателейСмотреть фотографии
19:42
Бывший волгоградский журналист Георгий Гривенный умер в МосквеСмотреть фотографии
19:10
Две волгоградские судьи пожаловались в Москву на коллегСмотреть фотографии
18:47
Депутат Алексей Волоцков прогулял голосование в Госдуме за закон «о негодяях»Смотреть фотографии
18:25
Оленей и лосей с кабанами спасают обильными застольями в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:24
Из сказки — в быль: «Яга» вошла в реестр отечественного ПОСмотреть фотографии
18:09
Больше 100 БПЛА отправили волгоградцы землякам в зону СВОСмотреть фотографии
17:05
Пытался выпрыгнуть: под Волгоградом «ГАЗель» протаранила самосвалСмотреть фотографии
17:00
Уже не тот: вакцинировать от ковида с сентября будут только уязвимых россиянСмотреть фотографии
16:29
Поддержка будущего: ЕвроХим-ВолгаКалий платит студентам за хорошую учебуСмотреть фотографии
16:29
Заказчик поджога машины главы ОГИБДД идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Волгоградская облдума заплатит за «просветление» 800 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:09
«Динамо-Синара» 5 февраля примет клуб из МайкопаСмотреть фотографии
14:48
Закредитованность волгоградцев в 2023 году выросла в 1,5 разаСмотреть фотографии
 