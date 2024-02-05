Привлечены МВД и СК: в Волгоградской области с августа ищут пропавшего мужчину

Происшествия 05.02.2024 13:23
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05.02.2024 13:23
В Котовском районе Волгоградской области продолжаются поиски Александра Нааба, пропавшего в августе 2023 года. Сегодня, 5 февраля, ориентировку с данными мужчины опубликовало волгоградское ГУ МВД России.
По информации полицейских, мужчина 1956 года рождения ушел из дома №33 по улице Победы в городе Котово и до настоящего момента его местонахождение не известно. Приметы разыскиваемого: на вид 65-67 лет, рост 170 см, среднего телосложения, побрит налысо, носит усы. Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде ветки и цветов, на левом предплечье татуировка в виде скорпиона, на большом пальце левой руки татуировка «САНЯ». В день своего исчезновения был одет: футболка красного цвета, трико темно-синего цвета, галоши черного цвета. При себе имел кошелек.
Напомним, ранее в информагентство обращалась дочь пропавшего мужчины, которая рассказал, что отец приехал к ней в Котово, чтобы погостить, на неделю. По некоторым сообщениям, Александра Нааба несколько человек видели в разных местах райцентра. Однако данная информация никак не помогла в поисках – пропавшего ищут уже полгода, в том числе представители СУ СК России по Волгоградской области.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по телефонам дежурной части ОМВД России по Котовскому району: +7(84455) 4-37-43 или +7(84455) 2-20-93.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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