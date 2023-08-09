



Близкие потерявшегося пенсионера Александра Нааба вот уже девять дней не могут найти своего родственника. Как рассказала V102.RU дочь 67-летнего мужчины Виктория, ее отец приехал к ней погостить из села Петрунино Камышинского района. Близкие потерявшегося пенсионера Александра Нааба вот уже девять дней не могут найти своего родственника. Как рассказала V102.RU дочь 67-летнего мужчины Виктория, ее отец приехал к ней погостить из села Петрунино Камышинского района.

- Моя мама несколько лет назад умерла и мой папа жил долго один, - говорит женщина. – Мы переживали за его здоровье, позвали к себе. Но он неожиданно пропал и мы до сих пор не можем его найти! - Моя мама несколько лет назад умерла и мой папа жил долго один, - говорит женщина. – Мы переживали за его здоровье, позвали к себе. Но он неожиданно пропал и мы до сих пор не можем его найти!

По словам Виктории, ее папа исчез 31 июля со двора одного из домов по ул. Победы. По словам Виктории, ее папа исчез 31 июля со двора одного из домов по ул. Победы.

- Он вышел на лавочку посидеть около восьми часов вечера и исчез, - продолжает Виктория. – Наверное, решил погулять рядом с домом и потерялся. После этого, как мы потом узнали, его видели в разных местах города. Он даже заходил в один дом, просил попить. Потом, как выяснилось, он был в магазине, причем откуда-то у него появились деньги, хотя в день исчезновения их у него не было. - Он вышел на лавочку посидеть около восьми часов вечера и исчез, - продолжает Виктория. – Наверное, решил погулять рядом с домом и потерялся. После этого, как мы потом узнали, его видели в разных местах города. Он даже заходил в один дом, просил попить. Потом, как выяснилось, он был в магазине, причем откуда-то у него появились деньги, хотя в день исчезновения их у него не было.

Местные жители также сообщали, что видели похожего мужчину лежащим в тени в одном из парков. Один из свидетелей также сообщил, что пожилой мужчина с усами, «как у Якубовича», спрашивал у него дорогу, как доехать до Петрунино. Но до трассы он не дошел, вернулся назад. Местные жители также сообщали, что видели похожего мужчину лежащим в тени в одном из парков. Один из свидетелей также сообщил, что пожилой мужчина с усами, «как у Якубовича», спрашивал у него дорогу, как доехать до Петрунино. Но до трассы он не дошел, вернулся назад.

- Но, как только мы стали распространять листовки с его фотографиями, след моего папы как простыл! – рассказывает Вика. – Он просто исчез! Мы переживаем, что его могли куда-то увезти или, не дай Бог, ему стало плохо с сердцем и он где-то лежит, беспомощный. На улице стоит страшная жара, а он там жил несколько дней. Мы очень просим – если вы увидите моего папу, пожалуйста, не проходите мимо, сообщите нам или в полицию! - Но, как только мы стали распространять листовки с его фотографиями, след моего папы как простыл! – рассказывает Вика. – Он просто исчез! Мы переживаем, что его могли куда-то увезти или, не дай Бог, ему стало плохо с сердцем и он где-то лежит, беспомощный. На улице стоит страшная жара, а он там жил несколько дней. Мы очень просим – если вы увидите моего папу, пожалуйста, не проходите мимо, сообщите нам или в полицию!

Парадоксально, но Котово – не такой большой город и при организации массовых поисков Александра Нааба в случае, если он не покинул его пределы, можно было бы найти. Но каждый час, проведенный на 40-градусной жаре, может оказаться фатальным для немолодого мужчины, боятся его родные. Парадоксально, но Котово – не такой большой город и при организации массовых поисков Александра Нааба в случае, если он не покинул его пределы, можно было бы найти. Но каждый час, проведенный на 40-градусной жаре, может оказаться фатальным для немолодого мужчины, боятся его родные.

Всем, кто видел пропавшего пенсионера, просим сообщать по телефонам: 89061679444 - поисковая группа «Лиза Алерт» и 89377050149 (родственники). Всем, кто видел пропавшего пенсионера, просим сообщать по телефонам: 89061679444 - поисковая группа «Лиза Алерт» и 89377050149 (родственники).