Общество

«У него усы, как у Якубовича»: заблудившийся пенсионер 9 дней плутает по маленькому городу в Волгоградской области

Общество 09.08.2023 12:13
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09.08.2023 12:13


Близкие потерявшегося пенсионера Александра Нааба вот уже девять дней не могут найти своего родственника. Как рассказала V102.RU дочь 67-летнего мужчины Виктория, ее отец приехал к ней погостить из села Петрунино Камышинского района. 
- Моя мама несколько лет назад умерла и мой папа жил долго один, - говорит женщина. – Мы переживали за его здоровье, позвали к себе. Но он неожиданно пропал и мы до сих пор не можем его найти!
По словам Виктории, ее папа исчез 31 июля со двора одного из домов по ул. Победы. 
- Он вышел на лавочку посидеть около восьми часов вечера и исчез, - продолжает Виктория. – Наверное, решил погулять рядом с домом и потерялся. После этого, как мы потом узнали, его видели в разных местах города. Он даже заходил в один дом, просил попить. Потом, как выяснилось, он был в магазине, причем откуда-то у него появились деньги, хотя в день исчезновения их у него не было. 
Местные жители также сообщали, что видели похожего мужчину лежащим в тени в одном из парков. Один из свидетелей также сообщил, что пожилой мужчина с усами, «как у Якубовича», спрашивал у него дорогу, как доехать до Петрунино. Но до трассы он не дошел, вернулся назад. 
- Но, как только мы стали распространять листовки с его фотографиями, след моего папы как простыл! – рассказывает Вика. – Он просто исчез! Мы переживаем, что его могли куда-то увезти или, не дай Бог, ему стало плохо с сердцем и он где-то лежит, беспомощный. На улице стоит страшная жара, а он там жил несколько дней. Мы очень просим – если вы увидите моего папу, пожалуйста, не проходите мимо, сообщите нам или в полицию! 
Парадоксально, но Котово – не такой большой город и при организации массовых поисков Александра Нааба в случае, если он не покинул его пределы, можно было бы найти. Но каждый час, проведенный на 40-градусной жаре, может оказаться фатальным для немолодого мужчины, боятся его родные. 
Всем, кто видел пропавшего пенсионера, просим сообщать по телефонам: 89061679444 - поисковая группа «Лиза Алерт» и 89377050149 (родственники).
Напомним, V102.RU сообщало о пропаже Александра Нааба. Мужчина в день исчезновения был одет в красную футболку, галоши. Мужчина при разговоре заикается. 

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