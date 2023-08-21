Следователи подключились к поиску пропавшего в Котово три недели назад пенсионера

Следователи просят оказать содействие действие в розыске 67-летнего мужчины, который пропал три недели назад. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, Александр Фестирович Нааб исчез еще 31 июля.

Особые приметы мужчины – борода с усами, седые кудрявые волосы, татуировки на обоих плечах (одна из которых в виде рисунка скорпиона), на левой кисти татуировка в виде надписи: «Саня». В день исчезновения был одет в красную футболку, темно-синее спортивное трико, тёмные галоши, чёрную кепку.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождении Нааба А.Ф. или лица, схожего по приметам с последним, а также о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(84455) 2-11-43, 2-15-57. Пенсионера разыскивают также волонтеры.

Ранее V102.RU рассказывало историю исчезновения мужчины «с усами как у Якубовича». По словам его дочери Виктории, ее отец приехал в Котово в июле из Камышинского района, где проживает, погостить. Исчез он внезапно – вышел посидеть на лавочке и больше домой не вернулся. При этом пропавшего пенсионера с характерной внешностью еще в течение примерно десяти дней периодически видели в Котово. Он бродил по городу, видимо, заблудившись и забыв адрес своих родных. Однако в последние дни никаких сведений о нем не поступало.