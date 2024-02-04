В Волгоградской области сын забил до смерти престарелую мать

В Городищенском районе Волгоградской области разыгралась чудовищная трагедия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, в поселке Новый Рогачик сын избил до смерти свою престарелую мать.

— Он пьяный был, стал отношения выяснять, слово за слово, бросился ее бить. В больницу пенсионерка поступила с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. 2 февраля бабушка скончалась в больнице № 25, — рассказал источник. — Погибшей было 88 лет, ее сыну — 57.

Напомним, что в Урюпинском районе Волгоградской области 64-летний местный житель забил до смерти любовницу из-за отказа продолжить с ним отношения. Эксперты насчитали более 35 ударов руками и ногами в область головы и туловища потерпевшей.

Фото: архив ИА «Высота 102»