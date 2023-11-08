Волгоградец забил до смерти любовницу из-за отказа продолжить отношения

В Урюпинском районе Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Урюпинска, обвиняемого в жестоком избиении своей любовницы из-за отказа продолжить с ним отношения.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Материалы дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. По ходатайству следственного органа фигурант содержится под стражей.

По версии следствия, вечером 29 июля 2023 года обвиняемый у себя дома по улице Коммунистической в Урюпинске повздорил со своей 46-летней сожительницей. Женщина заявила, что устала от отношений и хочет их закончить.

Ее сожитель буквально взбесился от этого факта и набросился на некогда свою любимую. Эксперты насчитали более 35 ударов руками и ногами в область головы и туловища. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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