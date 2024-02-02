Происшествия

На севере Волгограда загорелся рынок

Происшествия 02.02.2024 10:16
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02.02.2024 10:16


В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Ополченской сегодня, 2 февраля, загорелись торговые павильоны. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 09.30.


В здании площадью 10х40м происходит горение на площади 10 квадратных метров. В 09.44 огонь был локализован. Ликвидировали пожар на площади в 35 квадратных метров  - в 10.12 ч. Погибших и пострадавших нет, – говорится в сообщении ведомства.

Предположительно, сообщают жители Волгограда, на рынке произошло возгорание в торговом павильоне с табачной продукцией. 

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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