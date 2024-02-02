Спорт

«Каустик» после проигрыша «Акбузату» вылетел из Кубка РФ

Спорт 02.02.2024 08:22
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02.02.2024 08:22


Волгоградский «Каустик» накануне, 1 февраля, на выезде уступил  «Акбузату»  c минимальным счетом 32:33 в 1/8 финала Кубка России, проиграв поединок с разницей всего в один мяч. Таким образом, волгоградский клуб досрочно завершил борьбу за второй по значимости национальный трофей, сообщает V102.RU.
 
Напомним, «химики» удачно стартовали в 2024 году, одержав три победы подряд. Последний успех был добыт в Волгограде в игре как раз с «Акбузатом»  27 января в очередном туре Суперлиги — 34:30. Виктория над одним из основных конкурентов в борьбе за выживание в чемпионате оказалась очень важной и потребовала от подопечных Дмитрия Бочарникова физического и эмоционального напряжения. Однако выигрышная  серия так или иначе придает дополнительной уверенности команде. Поэтому болельщики «Каустика» вполне могли рассчитывать на развитие успеха и во вчерашней встрече.
 
Но кубковый поединок начался тяжело для гостей. Уфимцы на старте забросили три мяча подряд и достаточно быстро оторвались от соперников. За волгоградцев отличился впервые Никита Ларин, который взял на себя роль лидера в составе «химиков» в этом матче. Хотя сравнял счет не он, а Данила Иванов точным попаданием с дальней дистанции.  Вскоре голкипер «Каустика» Никита Михайлов отразил семиметровый в исполнении Ярослава Лукьянцева. «Химики» весь тайм пытались нагнать и перегнать по счету команду из Башкирии, однако в начале заключительной десятиминутки первой половины «Акбузат» уверенно устремился вперед.
 

На реализованный пенальти Никиты Ларина ответил своим голом Иван Мишин. Сразу после этого Дмитрий Бочарников взял тайм-аут. Счет к тому моменту был 15:11 в пользу уфимского коллектива. После небольшого перерыва поразили цель Семен Арзамасов и Вадим Ибраков. В концовке тайма контратаку реализовал Андрей Воробьев, а игрок хозяев Кирилл Рябич сделал счет 18:15 в пользу своей команды по итогам тайма.
 
На старте второй половины мячи Никита Ларина, Станислава Токмакова и Даниила Кольцова помогли волгоградским гандболистам приблизиться к оппонентам на минимальное расстояние. «Акбузат» долгое время лидировал с небольшим отрывом до гола Даниила Галкина, сделавшего счет равным — 25:25. В финале встречи интрига жила до последнего. В заключительную трехминутку Токмаков отметился результативным действием в меньшинстве, а Иванов в очередной раз установил паритет — 32:32.
 
Кольцов мог принести победу «Каустику» в основное время, но его бросок оказался неточным. К сожалению, последнее слово оказалось за хозяевами. Валерий Василенко успел забросить буквально за секунду до окончания матча и принес уфимскому клубу путевку в четвертьфинал турнира.  Никита Ларин стал лучшим бомбардиром в составе гостей — 10 мячей.
 

Таким образом, «Каустик» завершил выступление в Кубке страны и теперь сосредоточится на улучшении турнирной ситуации в чемпионате, где «химики» на данный момент занимают девятое место. 12 февраля в Суперлиге волгоградские гандболисты в Ставрополе встретятся с местным «Виктором».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Пресс-служба ГК «Акбузат»

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