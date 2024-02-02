«Каустик» после проигрыша «Акбузату» вылетел из Кубка РФ

Напомним, «химики» удачно стартовали в 2024 году, одержав три победы подряд. Последний успех был добыт в Волгограде в игре как раз с «Акбузатом» 27 января в очередном туре Суперлиги — 34:30. Виктория над одним из основных конкурентов в борьбе за выживание в чемпионате оказалась очень важной и потребовала от подопечных Дмитрия Бочарникова физического и эмоционального напряжения. Однако выигрышная серия так или иначе придает дополнительной уверенности команде. Поэтому болельщики «Каустика» вполне могли рассчитывать на развитие успеха и во вчерашней встрече.
Но кубковый поединок начался тяжело для гостей. Уфимцы на старте забросили три мяча подряд и достаточно быстро оторвались от соперников. За волгоградцев отличился впервые Никита Ларин, который взял на себя роль лидера в составе «химиков» в этом матче. Хотя сравнял счет не он, а Данила Иванов точным попаданием с дальней дистанции. Вскоре голкипер «Каустика» Никита Михайлов отразил семиметровый в исполнении Ярослава Лукьянцева. «Химики» весь тайм пытались нагнать и перегнать по счету команду из Башкирии, однако в начале заключительной десятиминутки первой половины «Акбузат» уверенно устремился вперед.
На старте второй половины мячи Никита Ларина, Станислава Токмакова и Даниила Кольцова помогли волгоградским гандболистам приблизиться к оппонентам на минимальное расстояние. «Акбузат» долгое время лидировал с небольшим отрывом до гола Даниила Галкина, сделавшего счет равным — 25:25. В финале встречи интрига жила до последнего. В заключительную трехминутку Токмаков отметился результативным действием в меньшинстве, а Иванов в очередной раз установил паритет — 32:32.
Кольцов мог принести победу «Каустику» в основное время, но его бросок оказался неточным. К сожалению, последнее слово оказалось за хозяевами. Валерий Василенко успел забросить буквально за секунду до окончания матча и принес уфимскому клубу путевку в четвертьфинал турнира. Никита Ларин стал лучшим бомбардиром в составе гостей — 10 мячей.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев