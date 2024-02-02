«Каустик» после проигрыша «Акбузату» вылетел из Кубка РФ





Волгоградский «Каустик» накануне, 1 февраля, на выезде уступил «Акбузату» c минимальным счетом 32:33 в 1/8 финала Кубка России, проиграв поединок с разницей всего в один мяч. Таким образом, волгоградский клуб досрочно завершил борьбу за второй по значимости национальный трофей, сообщает V102.RU.







На реализованный пенальти Никиты Ларина ответил своим голом Иван Мишин. Сразу после этого Дмитрий Бочарников взял тайм-аут. Счет к тому моменту был 15:11 в пользу уфимского коллектива. После небольшого перерыва поразили цель Семен Арзамасов и Вадим Ибраков. В концовке тайма контратаку реализовал Андрей Воробьев, а игрок хозяев Кирилл Рябич сделал счет 18:15 в пользу своей команды по итогам тайма.







Таким образом, «Каустик» завершил выступление в Кубке страны и теперь сосредоточится на улучшении турнирной ситуации в чемпионате, где «химики» на данный момент занимают девятое место. 12 февраля в Суперлиге волгоградские гандболисты в Ставрополе встретятся с местным «Виктором».







Фото: Пресс-служба ГК «Акбузат»

Напомним, «химики» удачно стартовали в 2024 году, одержав три победы подряд. Последний успех был добыт в Волгограде в игре как раз с «Акбузатом» 27 января в очередном туре Суперлиги — 34:30. Виктория над одним из основных конкурентов в борьбе за выживание в чемпионате оказалась очень важной и потребовала от подопечных Дмитрия Бочарникова физического и эмоционального напряжения. Однако выигрышная серия так или иначе придает дополнительной уверенности команде. Поэтому болельщики «Каустика» вполне могли рассчитывать на развитие успеха и во вчерашней встрече.Но кубковый поединок начался тяжело для гостей. Уфимцы на старте забросили три мяча подряд и достаточно быстро оторвались от соперников. За волгоградцев отличился впервые Никита Ларин, который взял на себя роль лидера в составе «химиков» в этом матче. Хотя сравнял счет не он, а Данила Иванов точным попаданием с дальней дистанции. Вскоре голкипер «Каустика» Никита Михайлов отразил семиметровый в исполнении Ярослава Лукьянцева. «Химики» весь тайм пытались нагнать и перегнать по счету команду из Башкирии, однако в начале заключительной десятиминутки первой половины «Акбузат» уверенно устремился вперед.На старте второй половины мячи Никита Ларина, Станислава Токмакова и Даниила Кольцова помогли волгоградским гандболистам приблизиться к оппонентам на минимальное расстояние. «Акбузат» долгое время лидировал с небольшим отрывом до гола Даниила Галкина, сделавшего счет равным — 25:25. В финале встречи интрига жила до последнего. В заключительную трехминутку Токмаков отметился результативным действием в меньшинстве, а Иванов в очередной раз установил паритет — 32:32.Кольцов мог принести победу «Каустику» в основное время, но его бросок оказался неточным. К сожалению, последнее слово оказалось за хозяевами. Валерий Василенко успел забросить буквально за секунду до окончания матча и принес уфимскому клубу путевку в четвертьфинал турнира. Никита Ларин стал лучшим бомбардиром в составе гостей — 10 мячей.