Происшествия

Опубликованы кадры техничного задержания наркокурьера на трассе под Волгоградом

Происшествия 01.02.2024 21:13
0
01.02.2024 21:13



Межрегионального наркокурьера из Краснодарского края, перевозившего почти 5 килограммов синтетического наркотика, задержали на трассе в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, видеокадры этой техничной операции опубликовало ГУ МВД России по региону.

На 183 км трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский в Чернышковском районе Волгоградской области полицейские остановили легковой автомобиль для проверки документов. Когда 46-летний водитель подошел к правоохранителям, его  задержали.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что у сыщиков имелись сведения о том, что мужчина перевозит крупную партию запрещенного вещества для дальнейшего сбыта. В ходе досмотра его автомобиля эта информация подтвердилась. В салоне полицейские обнаружили и изъяли свертки с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой почти 5 килограммов.

Операцию проводили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УНК ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с сотрудниками региональной Госавтоинспекции. 

У сыщиков имелись сведения о том, что мужчина перевозит крупную партию запрещённого вещества для дальнейшего сбыта, а в ходе досмотра его транспортного средства они подтвердились. В салоне полицейские обнаружили и изъяли свёртки с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой почти 5 кг.

По данным оперативников, подозреваемый приобрел наркотики в Волгоградской области и перевозил их в другой регион. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.01.2024 21:33
Происшествия 31.01.2024 21:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2024 12:19
Происшествия 31.01.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.01.2024 11:21
Происшествия 31.01.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2024 16:40
Происшествия 30.01.2024 16:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2024 16:06
Происшествия 30.01.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2024 13:57
Происшествия 30.01.2024 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.01.2024 10:43
Происшествия 30.01.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.01.2024 18:04
Происшествия 29.01.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2024 20:48
Происшествия 28.01.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2024 17:26
Происшествия 28.01.2024 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2024 16:24
Происшествия 28.01.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2024 10:47
Происшествия 28.01.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.01.2024 09:52
Происшествия 28.01.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2024 14:41
Происшествия 27.01.2024 14:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2024 11:40
Происшествия 27.01.2024 11:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:13
Опубликованы кадры техничного задержания наркокурьера на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
20:11
Мизулина просит силовиков проверить каналы в Telegram с угрозами школам ВолгоградаСмотреть фотографии
19:37
Получившую шанс от волгоградского суда Ахметову оставили без ребенкаСмотреть фотографии
19:11
«У сына осложнения»: мать сломавшего позвоночник школьника требует миллион с пейнтбольного клубаСмотреть фотографии
18:55
Вопросы сохранения охотресурсов региона обсудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:42
«Снег будем набирать»: город Котово 2 февраля отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
17:18
В Волжском в подвалах домов установят биотуалетыСмотреть фотографии
17:08
Сельским больницам в Волгоградской области разрешат торговать таблеткамиСмотреть фотографии
16:49
Аудитор КСП Волгоградской области уходит в отставку ради повышенияСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде школьников атаковали ссылками на преступные каналы в TelegramСмотреть фотографии
16:05
В Волжском осудят отца школьницы за избиение одноклассникаСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде 800 легкоатлетов пробежались в честь Сталинградской битвыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
«А вам и не положено»: учителя из Волгоградской области не дождались повышения зарплатСмотреть фотографии
14:20
Волгограду выделили 279 миллионов на развитие беспилотниковСмотреть фотографии
14:16
Жителя Волжского оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*Смотреть фотографии
13:35
Депутаты Волгограда и Курска подписали соглашения о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:10
На ЕвроХиме стартовал новый этап исследований вовлеченности сотрудников в достижение общих целейСмотреть фотографии
13:02
Утилизатор отходов из Азова намусорил в Волгоградской области на 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:04
В Астраханской области неизвестные бросили погибать в воде подстреленного орланаСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области ночью 1 февраля закроют ж/д переездСмотреть фотографии
11:16
Бочаров вместе с волгоградцами почтил память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:50
Главы и личный состав силовых ведомств возложили цветы к памятнику чекистам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Делегация Татарстана посетила волгоградское селоСмотреть фотографии
10:17
Расшифровку нервных переговоров экс-депутата Анненко с потерпевшим Константиновым зачитали в судеСмотреть фотографии
09:38
Яйца и вермишель подешевели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде утром 1 февраля перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
08:36
Работодатели не выплатили волгоградцам 8,5 миллионов рублейСмотреть фотографии
08:26
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 годуСмотреть фотографии
07:54
Жителей Волгоградской области 3 февраля обследуют на онкологиюСмотреть фотографии
21:33
На волгоградской трассе загорелся автобус «Диана Тур» с пассажирамиСмотреть фотографии
 