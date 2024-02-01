



Межрегионального наркокурьера из Краснодарского края, перевозившего почти 5 килограммов синтетического наркотика, задержали на трассе в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, видеокадры этой техничной операции опубликовало ГУ МВД России по региону.

На 183 км трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский в Чернышковском районе Волгоградской области полицейские остановили легковой автомобиль для проверки документов. Когда 46-летний водитель подошел к правоохранителям, его задержали.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что у сыщиков имелись сведения о том, что мужчина перевозит крупную партию запрещенного вещества для дальнейшего сбыта. В ходе досмотра его автомобиля эта информация подтвердилась. В салоне полицейские обнаружили и изъяли свертки с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой почти 5 килограммов.

Операцию проводили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УНК ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с сотрудниками региональной Госавтоинспекции.

У сыщиков имелись сведения о том, что мужчина перевозит крупную партию запрещённого вещества для дальнейшего сбыта, а в ходе досмотра его транспортного средства они подтвердились. В салоне полицейские обнаружили и изъяли свёртки с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном общей массой почти 5 кг.

По данным оперативников, подозреваемый приобрел наркотики в Волгоградской области и перевозил их в другой регион. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области