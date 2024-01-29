Соцфонд объявил волгоградцам о второй волне индексации выплат с 1 февраля

В Волгоградской области с 1 февраля, как и по всей стране, будут проиндексированы на 7,4% ряд выплат, которые получают сотни тысяч жителей региона.

- Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки, - пояснили в Отделении Социального фонда по Волгоградской области. - Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату.

В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Для тех семей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами, сумма вырастет на 43,4 тысячи рублей и составит более 630 тысяч рублей.

Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, то сумма вырастет на 57,4 тысячи рублей - до 833 тысяч. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.

Кроме материнского капитала будут повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети.

Как и в январе, все повышения Социальный фонд сделает беззаявительно, поэтому не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.

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