Соцфонд рассказал волгоградцам о повышенных выплатах в январе

Социальный фонд в январе проиндексирует большинство предоставляемых россиянам выплат, сообщили V102.RU сегодня, 10 января, в волгоградском отделении фонда. Обращаться или подавать какие-либо заявления не нужно, так как все повышения осуществляются беззаявительно.

Прежде всего с января будут увеличены страховые пенсии неработающих россиян. Повышение составит 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%. Индексация в том числе затронет свыше 27 млн получателей пенсии по старости, чьи выплаты в среднем увеличатся на 1,6 тысячи рублей в месяц. В результате средний размер пенсии у неработающих пенсионеров вырастет до 23,4 тысячи рублей.

Одновременно в январе также будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам. Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.

В январе также повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Социальный фонд сейчас предоставляет родителям более 10,7 миллиона детей и более 390 тысяч беременных женщин. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого.

Единое пособие на детей в среднем по России составляет от 7 тысяч до 13,9 тысячи рублей (50% или 100% прожиточного минимума ребенка соответственно). После индексации прожиточного минимума выплата станет больше на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц (+7,5%) и составит от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей. Для беременных женщин единое пособие будет повышено чуть больше и в среднем составит от 8,4 тысячи до 16,8 тысячи рублей в месяц.

Помимо единого пособия также будут повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму.

Напомним, согласно постановлению губернатора, с января размер прожиточного минимума на ребенка в Волгоградской области составляет 12 891 рубль.