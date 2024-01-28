В Волгограде пенсионер на «шестерке» влетел в кроссовер и погиб: видео

В Дзержинском районе Волгограда накануне в 17.00 пенсионер на «шестерке» влетел в кроссовер. Сообщается о погибшем. Столкновение попало на видеорегистратор.

— По предварительным данным, 68-летний водитель за рулем автомашины «ВАЗ-2106» двигался по улице Краснополянской, где напротив дома № 25А выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем KIA Sportage. Водитель ВАЗа скончался на месте, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На видео заметно, что автомобиль пенсионера сначала двигался по своему ряду, а затем стал постепенно перемещаться на «встречку». Не исключено, что водителю стало плохо во время движения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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